Tatsächlich lege man mit der Frage nach einer Kontrollinstanz ein wenig den Finger in die Wunde, sagt Görner: "Es wäre dann eigentlich so eher eine Frage der Vorgabe für den Gesetzgeber, wie das Auswahlverfahren abzulaufen hat, also dass das dann wirklich eher auf Zufall beruht und der Anbieter bei solchen Gewinnspielen nicht darauf Einfluss nehmen kann, wer am Ende gewinnt."