Vergewaltigungen durch Gruppen gab es auch in der DDR, sagt Remo Kroll. Er arbeitet beim Berliner Landeskriminalamt und gibt die Schriftenreihe Polizei mit heraus: "Sexuelle Gruppendelikte gab es vereinzelt in der DDR auch. Aber die Betonung liegt auf vereinzelt. Das war nicht die Regel. Die Täter waren meist Jugendliche und junge Männer bis circa 21 Jahre."

Es existieren aber keine Zahlen, wie viele Gruppenvergewaltigungen es in der DDR gab. Die Kriminalstatistik wurde sehr eigenwillig geführt. Die versuchte Republik-Flucht galt zum Beispiel als Straftat, wurde aber nicht gezählt. Grund war die Angst vor politischem Gesichtsverlust. Das galt auch für andere Delikte. Letztendlich gab es in der DDR auf dem Papier zehnmal weniger Verbrechen als in anderen Ländern.