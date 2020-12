"Liebe Jäger, herzlich willkommen zu unserer Jagd im Tharandter Wald im Revier Hetzdorf." Mit diesen Worten richtet sich Wolfram Gläser, Leiter des Forstbezirks Bärenfels, an seine Gäste. Es ist Mitte Dezember an einem Samstagmorgen um halb acht. Am historischen Forstamt in Spechtshausen empfängt Wolfram Gläser drei Jäger zur gemeinschaftlichen Drückjagd: "Und wir wollen koordiniert eine Jagd durchführen, hauptsächlich auf Schwarzwild, aber auch auf Rehwild, vielleicht kommt auch Damwild vor."

Normalerweise würden sich heute um die 100 bis 150 Jagdteilnehmer treffen. Doch in Zeiten von Corona treffen sich die Jäger dezentral in kleinen Schützengruppen. Bis Anfang November war nicht klar, ob so eine Drückjagd überhaupt stattfinden darf. Dann stufte das Sozialministerium Sachsen die Gemeinschaftsjagd als "systemrelevant" ein. Dazu wünscht Wolfram Gläser allen erschienenen Schützengruppen eine erfolgreiche Jagd: "Ein kräftiges Weidmannsheil!"

Weniger Jäger, kleinere Jagdfläche

Wolfram Gläser ist am Hochsitz angekommen. Er hängt seinen dunkelgrünen Jägerrucksack an seinem sogenannten Drückjagdbock auf, lädt sein Jagdgewehr und gießt sich erst mal einen heißen Tee ein. Um die 3 Grad misst das Thermometer. Ringsum hört man entfernt Hundegebell. Die Hundeführer und Jagdhelfer streifen durch den Wald, um das Wild, wie es die Jäger sagen, "aufzumüden", also es aufzutreiben. Forstbezirksleiter Günter lädt sein Gewehr auf seinem Hochsitz. Bildrechte: MDR/Mark Michel

Um ihn herum seien in einem Umkreis von einem Kilometer etwa fünf bis zehn Jäger verteilt, sagt Gläser: "Diese Phase ist relativ gleich geblieben im Vergleich zu Jagden ohne Corona-Einfluss. Außer dass wir die Anzahl der Jäger und die Jagdfläche kleiner gemacht haben."

Jagen für junge Bäumen und gegen Schweinepest