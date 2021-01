Der wenige Impfstoff ist das große Problem. In Sachsen-Anhalt wird dieser nach der Einwohnerzahl auf die Landkreise verteilt. So hat Halle ähnlich viele Dosen wie Magdeburg. 20 Prozent davon gehen hier allerdings an das bereits geöffnete Impfzentrum. Das sind pro Woche aber nur wenige Hundert Dosen. Viel zu wenige.

Bernd Wiegand, Oberbürgermeister von Halle Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Priorität haben auch in Halle die Altenheime, so Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand. Zusätzlich hat die Stadt aber bereits seine über 80-Jährigen kontaktiert: "Das sind so ca. 16.000 über 80-Jährige, die ein Impfangebot bekommen haben. Die Termine werden nach und nach auch weiter vergeben, so wie wir sicher sind, dass wir den Impfstoff auch bekommen."