Durchschnittlich 65 Flugzeuge starten und landen pro Nacht am DHL Drehkreuz in Leipzig. Für sie würden dieselben Klima-Auflagen wie für die Ferienflieger oder Passagierflugzeuge gelten, erklärt Jakob Graichen vom Berliner Öko-Institut.

Denn "bei so einer Passagiermaschine ist ja sehr viel Volumen leer: Die Sitze brauchen Platz und es ist nicht nur bis oben gestapelt. Man kann sich hinstellen und so. Während man bei einer Frachtmaschine den Platz viel effizienter ausnutzen kann. Das heißt: Pro transportierte Fracht oder Gewicht sind die effizienter."

Deshalb unterliegen alle Fluggesellschaften zunächst behördlichen Auflagen und müssen Sicherheits- und Umweltkennwerte, zum Beispiel für Lärm sowie CO2-Ausstoß, einhalten. Diese werden von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation vorgegeben. Um die Treibhausgas-Emissionen zu begrenzen, gibt es in der Europäischen Union den Emissionshandel, wie Graichen erklärt: "Das heißt, insbesondere alle Flüge, die innerhalb der EU stattfinden, unterliegen dem europäischen Emissionshandel. Das ist ein System, wo die Fluggesellschaften Zertifikate für ihre Emissionen teilweise bekommen, teilweise müssen sie zukaufen, je nachdem, wie hoch die Emissionen waren und die am Jahresende einreichen."

Sie müssen also fürs Luftverschmutzen bezahlen. Doch anders als für Benzin, Diesel oder Strom wird auf Kerosin keine Abgabe fällig. Im Rahmen des Klimapaketes wird zwar die Luftverkehrssteuer ab 2020 angehoben, diese bezieht sich jedoch auf die Ticketpreise, verweist Graichen: "Im Frachtflugverkehr gibt es keine zusätzliche Abgabe. Das heißt, die Flugaktion ist praktisch gar nicht besteuert. Das ist eine sehr klare Bevorzugung, Subvention für den Luftverkehr." Die politischen Auflagen sind also eher mau.

Was tun die kommerziellen Luftfrachtunternehmen also darüber hinaus für die Reduktion ihres CO2-Ausstoßes und für den Klimaschutz? Bei DHL habe man das Ziel, bis 2050 die transportbezogenen Emissionen auf Null zu reduzieren, teilte der Unternehmenssprecher für Sachsen, Mattias Persson, mit. Am Boden des Leipziger Drehkreuzes sorge dafür, so Persson schriftlich "eine 1.000 m² große Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hangars sowie ein Blockheizkraftwerk, das pro Jahr 3.000 Tonnen CO2 eingespart werden."