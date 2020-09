Für ihr Angebot hat die WISAG bei der europaweiten Ausschreibung der Universitätsklinik Leipzig den Zuschlag bekommen. Das Essen wird aus Bochum zu einem Verteilerzentrum auf dem Gelände der Universitätsklinik geliefert und geht von dort an die 50 Stationsküchen.

Eine Küche im eigenen Haus, in der jeden Tag frisch gekocht werde, sei aus logistischen Gründen nicht machbar, sagt Westerhoff. Die Qualität des Essens würde letztlich darunter leiden. Er erklärt, dass im Universitätsklinikum täglich 1200 Patienten versorgt werden.

Wenn man für all diese Patienten frisch kochen wollte, würde viel Zeit verloren gehen und dann gehe auch Qualität verloren, "in Form von Konsistenz, Optik und natürlich auch die Nährstoffen. Und gerade das Thema Nährstoffe spielt natürlich auch in einem Krankenhaus eine sehr große Rolle."