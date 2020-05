Genau hier setzen die Umweltverbände an: Evelyn Voss findet die Initiative vom BUND, Kaffee im Pfandbecher auszuschenken, besonders wertvoll. Rund 60 Geschäfte beteiligten sich an diesem "Recycling to go" für die Kaffeebecher: "Das sind dann also Mehrwegbecher, die man wieder zurückgeben kann, die nicht im Abfall landen. Und jetzt gibt es noch eine Initiative, wo die Gastronomie aufgerufen ist, Abfall einzusparen und dann "Essen to go" in selbst mitgebrachte Behälter zu füllen."



Auch beim Einkauf empfiehlt der Ökolöwe, auf unverpackte Ware zu setzen. Denn Verpackungen, die gar nicht erst gebraucht würden, können später auch nicht in der Umwelt landen.