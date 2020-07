Unterrichtsausfall in Corona-Krise Warum Nachhilfe nicht von der Steuer abgesetzt werden kann

Hauptinhalt

MDR-AKTUELL-Hörer Frank Mette schickte sein Kind zur Nachhilfe, um so Stunden auszugleichen, die in der Corona-Krise an der regulären Schule ausfallen. Er stellte fest: Die Kosten dafür kann er nur in Ausnahmefällen von der Steuer absetzen, Kosten für eine Privatschule hingegen können komplett gelten gemacht werden. In seinen Augen eine Besserstellung derjenigen, die sich eine Privatschule leisten können. Woran liegt das?