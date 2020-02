Damit der Müll nicht auf der Straße landet, wenn die gelben und blauen Tonnen dennoch überfüllt sind, nehmen Wertstoffhöfe in Leipzig, obwohl sie laut Gesetz nicht zuständig sind, Verpackungsmüll an. Doch in einer ständig wachsenden Stadt wie Leipzig bringt das die Stadtreinigung an ihre Grenze, erklärt Betriebsleiter Thomas Kretzschmer.