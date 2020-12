Es fehlt also nicht an Kontrolle, sondern an ausreichend Radwegen für Leipzigs Radfahrer. Das solle nun besser werden, verspricht der Radfahrbeauftragte Christian Waack: "Wir arbeiten daran, den Rad- und Fußverkehr immer weiter zu entzerren, dafür separate Anlagen zu bauen und den Radfahrer in den Mischverkehr zu bringen." Zum Beispiel in Straßen mit Geschwindigkeitsbegrenzung: Dann werde auch der Fahrzeugverkehr vom Radfahrer nicht mehr als so bedrohlich empfunden.