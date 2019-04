MDR AKTUELL Hörerin Ingrin Kluge wohnt seit 1984 in einer kleinen Einraumwohnung in Erfurt Herrenberg. Dieser Stadtteil gehörte zu den letzten, in denen es bis vor zwei Jahren noch Sammelaktionen für Sperrmüll gab. Seither wird das anders geregelt, so wie in fast allen Kommunen deutschlandweit.