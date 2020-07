Urlaub in Deutschland erfreut sich gerade in diesem Jahr großer Beliebtheit. Das ist auch im Zittauer Gebirge zu spüren. Doch damit steigt auch die Zahl von Wildcampern, die sich nicht an die Regeln halten. Angela Bültemeier von der Forstverwaltung setzt hier auf Einsicht: Wenn die Forstverwaltung Gäste antreffe, die sich nicht an Regeln hielten, dann setze man darauf, erst einmal im Gespräch aufzuklären. Man wolle die Gäste auch nicht verschrecken, sondern man wolle einvernehmlich erklären, was geht und was nicht, sagt Bültemeier.