Optimal sei eine elektronische Nase einfach im Smartphone, die bei Krankheiten warnt, stellt Martin Sommer fest: "Da arbeiten wir tatsächlich darauf hin, dass unser Chip so klein und so günstig wird, auch so preiswert, dass er ohne Weiteres in ein Smartphone eingebaut werden kann." Um allerdings in den nächsten Monaten ein Covid-19-erschnüffelndes Smartphone zu haben, seien die Entwicklungen noch nicht weit genug, sagt Martin Sommer.