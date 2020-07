Idylle pur an der Talsperre Wippra: sauberes Wasser, frische, grüne Natur ringsum. Doch der Schein trügt. Denn nur wenige hundert Meter weiter stirbt der Wald. Die Schäden sind immens, die Forstwirtschaft kommt kaum hinterher. Mit schwerem Gerät, sogenannten Harvestern, werden die toten Bäume tonnenweise aus dem Wald gezogen. An diesen Stellen sind die teils schlammigen Wege zerfahren. Holger Koth ist der verantwortliche Betriebsleiter vor Ort. Er teilt die Eindrücke der Hörerin: Auch in seinen Augen ist der Zustand des Waldes und der Wege katastrophal.

"Wir haben 2018 den Orkan 'Friederike' hier gehabt. Und seitdem leben wir im Katastrophenmodus, haben Waldschäden unbekannten Ausmaßes. Und, ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne und es sieht schlimm aus im Wald. Das ist auch für uns Förster schwer zu ertragen. Aber wenn wir nichts machen würden, würde es noch viel schlimmer aussehen."

Der Wald ist voller Schadholz

Orkan 'Friederike' hat hier im Januar 2018 ganze Waldgebiete zerstört. Und die Sommer danach waren zu warm und zu trocken. Ideale Bedingungen für den nun aktiven Borkenkäfer, der die Bestände weiter dezimiert. Momentan könnten seine Forstarbeiter das Holz gar nicht so schnell aus dem Wald bringen wie sie es rodeten, sagt Betriebsleiter Koth. Wegen Corona seien nun auch noch die Holzpreise im Keller und es fehle an Abnehmern. Die Folge: Der Wald liegt voller Schadholz, die Wege sind von den schweren Maschinen zerfahren.

"Was wir hier gerade machen ist Käferholzsanierung. Wir hatten insofern Pech, dass der Borkenkäfer, der solches Wetter liebt, die geschwächten Bäume, Fichten insbesondere, befallen hat und haben also im Forstbetrieb insgesamt die dreifache Menge in den letzten beiden Jahren geschlagen und hier in dem speziellen Revier war es weitaus mehr."

Umweltbund: Eingriffe möglichst gering halten

Dass die große Menge an Schadholz nicht mit der Handsäge herausgeholt und dann mit der Schubkarre abtransportiert werden kann, weiß man auch beim Umweltbund. Trotzdem fordert Stine Rummel-Strebelow vom BUND Sachsen-Anhalt mehr Rücksicht. Der Eingriff in die Bestände solle sich so gering wie möglich halten. Es [das Schadholz, Anm. der Redaktion] könne ruhig für das zukünftige Mikroklima, für den heranwachsenden Mischwald, dort im Wald verbleiben.