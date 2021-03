Hörer machen Programm Krankenhäuser dürfen positive Corona-Patienten entlassen

Berichte über volle Intensivstationen wegen der Corona-Pandemie sind erst wenige Wochen alt. Das Gesundheitssystem hat über Wochen an der Belastungsgrenze gearbeitet, um die Menge an Covid-Patienten zu behandeln – und ist immer noch nicht wieder weit davon entfernt. MDR-AKTUELL-User Klaus Stenzel aus Weißenfels fragt sich jedoch, bis zu welchem Zeitpunkt Infizierte eigentlich in den Krankenhäusern behandelt wurden und werden. Also: Wann und unter welchen Bedingungen werden sie entlassen?