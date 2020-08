Keine einheitliche Vorschrift für Arztpraxen

Auf eine gesetzliche Regelung kann sich Gabriele Büschel nicht berufen. Einheitliche Vorschriften für Arztpraxen haben die Bundesländer derzeit nicht festgelegt. So gilt eine Maskenpflicht in Bayern und Baden-Württemberg, in Mitteldeutschland jedoch nicht. Grundsätzlich gilt die Empfehlung zum Tragen einer Maske, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicher eingehalten werden kann. Das zuständige sächsische Sozialministerium verweist auf Nachfrage von MDR AKTUELL auf die Verantwortung der Ärzte und auf die eh schon hohen Hygienestandards der Praxen.

So hat auch Gabriele Büschel ihr Hygienekonzept selbst entwickelt und immer wieder angepasst. "Also muss man hier auch einen Kompromiss fahren zwischen radikal 'wir bleiben alle mal zuhause' und 'wir machen es wie vorher'. Das ist ein Kompromiss und gesunder Menschenverstand und es gibt natürlich schon Vorgaben von der Kassenärztlichen Vereinigung, dem Leipziger Gesundheitsnetz, vom Arbeitsschutz und dann hat man sich für einen selbst das sinnvoll Erscheinende, was ja eine ganz große Schnittmenge ist, herausgesucht."

Alternativen zur Maskenpflicht

Auch Klaus Heckemann von der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen vertraut auf die Fachkompetenz der Ärzte. Statt einer generellen Maskenpflicht setzt er auf sinnvolle Schutzmaßnahmen, wie eine Glasscheibe am Anmeldetresen. "Wenn eine Glasscheibe dazwischen ist, macht es für die Arzthelferin sowie für den Patienten gegenüber keinen Sinn eine Maske zu tragen. Weil da ist keine Ansteckungsgefahr. Wir haben das Problem, dass durch weniger sinnvolle Regelungen die Glaubwürdigkeit leidet, und dann hält sich keiner mehr dran, dann haben wir nichts gekonnt."