Diese Flaschen landen aktuell noch in der gelben Tonne. Von dort kommen sie in Recyclingbetriebe wie etwa der Textplast GmbH in Wolfen, die seit Kurzem in einer neuen Anlage auch die pfandfreien Flaschen recycelt. Rico Seiler, Geschäftsführer der Textplast GmbH, steht auf dem Werksgeländer der Firma vor riesigen Ballen aus gepresstem Plastikmüll: "Hier sehen sie die Ballen, die wir von LVP-Anlagen kaufen."