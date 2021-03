Coronavirus Bleiben Impfdosen übrig, muss es schnell gehen

Kurz vor halb acht am Abend im Impfzentrum an der Dresdner Messe. Wie jedes Zentrum in Sachsen wird es vom Roten Kreuz geführt. Finn Jürgensen ist Teamleiter und schaut auf die Liste mit den Terminen vom Nachmittag: "Da streiche ich jetzt ab: Der ist da, der kommt nicht. Da sieht man auch, welcher Impfstoff es ist. Das ist heute alles Biontech, weil wir aktuell kein Moderna haben. Dann kann ich abzählen: Okay, das und das an Impfstoff ist noch da. Ich gehe in die Strecke rein, und sehe: Drei Dosen sind noch da, nehme mir dann die Liste und rufe an."