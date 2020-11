Corona-Ausbruch Strikte Regeln auf chinesischen Wildtiermärkten

Ob die neuen Regeln auch in den Dörfern und entlegenen Provinzen ankommen? Wo die Menschen weit weniger Geld und ganz andere Traditionen haben als in den Metropolen? Hier im Markt an der Shanghaier Zhenning-Straße habe sich durch Corona jedenfalls viel geändert, sagt die Händlerin: "Es geht sehr sicher zu. Wir messen Fieber, wenn wir die Halle betreten, und wir tragen alle Masken. Wir desinfizieren den Markt dreimal am Tag. Wir befolgen die Regeln streng. Die Behörden schicken oft Kontrolleure her. Wenn du die Regeln brichst, verhängen sie riesige Geldstrafen."

Der Verkauf von lebenden Hühnern sei komplett verboten, sagt der Manager des Marktes in der Shanghaier Zhenning-Straße, Shi Feng, ein Mann in den 30ern: "Jede Generation hat ihren eigenen Lebensstil. Meine Eltern und ich essen unterschiedlich. Die ganz Jungen kaufen alles online ein. Sie haben keine Ahnung von dem, was sie bestellen. Sie vertrauen den Produktbeschreibungen im Internet. Wenn junge Leute in den Frischmarkt kommen, wissen sie nicht, was was ist."