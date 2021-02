Alexander Hentzschel vom Sachsenforst steht in der Dübener Heide und hobelt die Rinde einer Kiefer ab. Er kontrolliere an einem absterbenden Baum, ob er noch Borkenkäfer finden könne, welche Arten es seien und vor allem in welchem Stadium die sich befänden. Daran lasse sich auch erkennen, wie dringlich es sei, das Schadholz aus dem Wald zu bringen.