So gab es beispielsweise in der abgelaufenen Kalenderwoche mehr als 75.000 neue Infektionen, aber nur in jedem siebten Fall konnte ein Ansteckungsort ermittelt werden, am häufigsten in Alten- und Pflegeheimen.



Für einen Statistiker wie Helmut Küchenhoff ist das unbefriedigend. Sein Institut an der Universität München wertet seit Beginn der Pandemie Daten aus, von täglichen Fallzahlen bis zu aktuellen Studienergebnissen. Sein Fazit: "Es gibt eigentlich nur eine klare Evidenz für die Wirkung des Verbots von Massenveranstaltungen und das Verhindern der Verbreitung durch Masken. Unklar bleibt insbesondere in Deutschland die Rolle von Schulschließungen, von Geschäftsschließungen und der Kultur."