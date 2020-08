Ein verheerender Hochhausbrand in der tschechischen Stadt Bohumín ist offenbar vorsätzlich herbeigeführt worden. Eine Polizeisprecherin teilte am Sonntag mit, die Ermittler hätten in dem Gebäude Spuren eines Brandbeschleunigers entdeckt. Ein Verdächtiger sei kurz nach dem Feuer festgenommen worden. Hintergrund könnte ein Familienstreit gewesen sein.