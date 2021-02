Platz für das Schmelzwasser gibt es im Freistaat ausreichend. Aktuell seien die Hochwasserrückhalteräume an allen Talsperren frei, teilte die sächsische Landestalsperrenverwaltung mit. Manche seien zudem aufgrund der Trockenheit im letzten Jahr auch noch nicht wieder am Stauziel, was bedeute, dass die Stauanlagen viel Schmelzwasser aufnehmen könnten. Auch die Hochwasserrückhaltebecken seien alle vollständig verfügbar und könnten bei Bedarf eingestaut werden.