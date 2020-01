In Weimar sitzt die Geschäftsstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen in einem modernen Funktionsgebäude gleich in Sichtweite des Krankhauses. Dort in der dritten Etage befindet sich in einem kleinen Büro der Arbeitsplatz von Pressesprecher Veit Malolepsy. Er beantwortet alle aufkommenden Fragen, wie die von Peter Wolfram. Weil die eigene HNO-Ärztin im Urlaub war, wollte der sich in der nächsten Ambulanz behandeln lassen. Dort aber wurde er abgewiesen.