Die Zahl der Vögel hat in den Staaten der Europäischen Union seit 1980 um 56 Prozent abgenommen, wie Daten des European Bird Census Council zeigen. In Deutschland sind davon nach einem Bericht des Bundesamtes für Naturschutz vom Dezember 2019 vor allem ursprünglich sehr weit verbreitete Arten betroffen. Der Bestand der Uferschnepfe ging etwa um 78 Prozent, der der Wiesenpieper um 79 und der der Turteltaube gar um 89 Prozent zurück.

Klimawandel als Hauptursache für Artensterben

Die Turteltaube ist in unseren Gefilden seltener geworden. Bildrechte: Manfred Delpho/NABU/dpa Dass Schornsteine als tödliche Falle für Vögel an diesem Artenrückgang einen Anteil hätten, sieht Michael Pees von der Klinik für Vögel und Reptilien an der Veterinärmedizinischen Fakultät Universität Leipzig eher nicht. Natürlich habe man Bedingungen der Umwelt, die für Vögel durchaus dramatisch sein könnten. "Gerade in den letzten zwei Jahren hatten wir erhebliche Probleme durch die lang anhaltende Trockenheit. [...] Die Tiere hatten einfach nicht genug zu fressen und zu trinken." erklärt Pees.

Vögel fliegen häufig gegen Glasscheiben

Allein im letzten Jahr seien in die Klinik 450 Vögel aus dem Leipziger Raum aufgrund der klimatischen Bedingungen oder durch Unfälle mit Autos oder mit Fensterscheiben eingeliefert worden.

Offene Schornsteine können gefährlich sein

Bei Glasfassaden kann alles Abhilfe schaffen, was die Spiegelung bricht wie etwa große Aufkleber mit Vogelsilhouetten.

Um die Frage des Hörers aufzugreifen: Ja, auch in Schornsteinen verenden Vögel. Das sei aber nicht abhängig von der Art der Heizung, sagt Torsten Kiel, Innungsmeister des Schornsteinfegerhandwerks Sachsen-Anhalt. Die Problematik bei Vögeln gebe es bei jedem Schornstein der eine freie Mündung habe - unabhängig davon, was für ein Brennstoff angeschlossen sei. Die meisten Schornsteine hätten eine freie Mündung und dann könne es überall passieren, dass die Vögel in die Schornsteine fallen würden.

Nisten verhindern