Nach Informationen des polnischen Fernsehsenders TVN24 wurden vier Touristen getötet und 89 Menschen mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Im nahe gelegenen Wintersportzentrum Zakopane habe sich zu diesem Zeitpunkt eine große Touristengruppe aufgehalten. Den Angaben zufolge schlug der Blitz in ein großes Metallkreuz auf dem Gipfel ein.

Premierminister Mateusz Morawiecki kündigte an, umgehend an den Unglücksort reisen zu wollen.

Auch in der Westtatra in der Slowakei gab es Gewitter-Opfer. Dort wurden ein Mann und eine Frau vom Blitz getroffen.

Das Gipfel-Kreuz auf dem Wielki Giewont ist ein beliebtes Touristen-Ziel. Bildrechte: dpa

Wie die Bergwacht mitteilte, stürzte der Mann mehrere Hundert Meter in die Tiefe. Die aus Tschechien stammende Frau sei am Bein verletzt worden. Sie wurde demnach mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen.



Wenig später rückte der Rettungshubschrauber erneut wegen eines Blitzschlags aus. Ein slowakischer Wanderer sei kurzzeitig bewusstlos und gelähmt gewesen. Der Wetterumschwung war den Berichten zufolge sehr plötzlich gekommen, so dass sich viele Wanderer nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.