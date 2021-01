Es gibt sicher nicht die West- oder die Ost-Perspektive, aber es gab Unterschiede. Chaim Noll ist einer, der davon erzählen kann. 1954 wird er im Osten Berlins geboren, 1984 siedelt er über in den Westen. Heute lebt er als Schriftsteller in Israel. Als Fünfjähriger in der DDR findet er Bilder zu Hause: von Menschen, die einen gelben Stern tragen, von ausgemergelten Körpern und Leichen.

Chaim Noll weiß früh Bescheid, weil er Jude ist. Aber auch der Staat, in dem er aufwächst, habe sich dem Thema 20 Jahre eher zugewandt als die Bundesrepublik. "In der DDR geschah das auf Veranlassung der sowjetischen Besatzungsmacht sofort", erzählt er. "Nur geschah es eben auf eine propagandistische Weise: Es wurde so dargestellt, als sei der Antisemitismus eine Regung bürgerlicher Kreise. Es wurde ganz verschwiegen, dass der Judenhass alle Schichten der deutschen Bevölkerung erfasst hatte." Noll meint die Waldheimer Prozesse von 1950. Mehr als 3.300 Personen wurden wegen nationalsozialistischer Verbrechen angeklagt und verurteilt – ohne rechtsstaatliche Grundlage.

Verpflichtende Gedenkstättenbesuche nicht unproblematisch

Im Westen beginnt die juristische Aufarbeitung 1963 mit den Auschwitz-Prozessen. Drei Jahre später wird in Göttingen Jens-Christian Wagner geboren. Heute leitet er die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und forscht zur Erinnerungskultur in beiden deutschen Staaten. Er sagt, der Westen sei auch noch in einem anderen Punkt langsamer gewesen: "Zunächst muss man sagen, dass es in der alten Bundesrepublik schwer gewesen wäre, eine Gedenkstätte zu besuchen, weil es mit Ausnahme von Dachau so etwas wie pädagogische Angebote für Gruppen gar nicht gab. In Bergen-Belsen etwa hat man 1987 erst damit angefangen."