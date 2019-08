Felsenkellerstraße 1 in Leipzig. Seit dem vergangenen Jahr steht hier ein modernes vierstöckiges Haus, das überwiegend aus Holz gebaut wurde. Nur die Treppenhäuser sind aus Beton. Der Architekt des Hauses, Dirk Stenzel, hat Büro und Wohnung im dritten Stock.

Pro Kubikmeter verbautem Holz werden in etwa – so eine Faustregel – eine Tonne CO2 gespeichert. Dirk Stenzel, Architekt

In dem Gebäude seien 540 Kubikmeter Holz verbaut worden, erzählt Stenzel – was dann eben 540 Tonnen gespeichertes CO2 bedeuten würde.

Holzbau nicht immer schneller

Wie schnell ein Holzhaus errichtet werden kann, das hänge sehr von der Bauweise ab, schränkt der Architekt allerdings ein. Massivholzkonstruktionen wie diese, bei denen der Rohbau hauptsächlich aus Holz besteht, dauerten in etwa so lange wie herkömmliche Bauten. Schneller ließe sich in Modulbauweise mit vorgefertigten Elementen bauen.

Derzeit böten vor allem österreichische Firmen diese Module an: "Und die werden dann quer durch Europa gefahren, da ist die Frage – wie gleicht sich das mit der CO2-Bilanz aus, wenn ich große Transportkosten habe", sagt Stenzel. Die Frage sei, ob man auch hiesige Firmen zur Modulbauweise befähigen könne. Das Holzhaus in der Felsenkellerstraße 1 in Leipzig. Bildrechte: MDR Wissen/Jennifer Schollbach

Noch viele Baustellen

Zudem mangele es noch an Fachkräften, die für größere Gebäude statische Berechnungen mit Holz machen können, sagt Architekt Stenzel.

Peter Aicher, der Vorsitzende des Verbands Holzbau Deutschland, freut sich grundsätzlich, dass seine Branche nun mehr Aufmerksamkeit erhält: Diejenigen, die sich mit Holzbau befassten, hätten erkannt, "dass Holz dazu beitragen kann, dass man den Klimaschutz fördert". Aber durch die Landesbauordnungen werde der Holzbau benachteiligt. "Wir brauchen eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Holzbau", fordert Aicher.

Derzeit geltende Sicherheitsvorschriften, die etwa bei Statik und Brandschutz eingehalten werden müssen, schließen Holz als Baustoff oft aus. Doch auch mit Holz kann man inzwischen so bauen, dass die Brandschutzbedingungen erfüllt werden können.

Vorbild Hamburg

Einige Bundesländer hätten das schon vorgemacht, sagt Peter Aicher: "Und zwar Baden-Württemberg, Hamburg und Berlin. Die haben ihre Landesbauordnung dahingehend modifiziert." In Hamburg sind seit diesem Jahr tragende Bauteile in massiver Holzbauweise in Gebäuden bis 22 Meter Höhe zugelassen, wenn die geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit nachgewiesen wird. "Unser Wunsch ist", so Aicher, "dass die anderen Bundesländer diese Regeln auch in ihre Landesbauordnungen aufnehmen."

Auf Nachfrage im Sächsischen Innenministerium, das auch für das Bauwesen im Freistaat zuständig ist, heißt es, dass auf Ebene der Bauministerkonferenz entsprechende Änderungen vorbereitet werden. Sprecher Andreas Kunze-Gubsch: "Wir in Sachsen warten jetzt noch ab, bis der Vorschlag der Kommission vorliegt und eine entsprechende Musterbauverordnung vorgestellt wird. Sachsen wird dann relativ zeitnah diese Musterbauverordnung umsetzen." Holz sei der Baustoff des 21. Jahrhunderts, heißt es in der Branche.

Holzbau in Mitteldeutschland

Deutschlandweit sind im vergangenen Jahr im Schnitt 17,8 Prozent der genehmigten Häuser in Holzbauweise gefertigt worden. In Sachsen-Anhalt waren es nur rund zehn Prozent, in Thüringen knapp 20 Prozent. Sachsen liegt mit rund 16 Prozent dazwischen. Bis 2040 könnte der Anteil der Häuser, in denen Holz verbaut wird, auf 50 Prozent steigen, meint Peter Aicher, der Vorsitzende des Verbandes Holzbau Deutschland.

Die Gefahr, dass die Wälder über Gebühr beansprucht würden, bestehe nicht, sagt Aicher: "Der Holzbau, den wir praktizieren, der basiert darauf, dass man aus der nachhaltigen Forstwirtschaft Holz generiert." Das heiße, dass jeder Baum, der gefällt und zum Bauen stofflich verwertet werde, wieder aufgeforstet werde.