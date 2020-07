Doch die Begeisterung ist nicht überall so groß. Beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) macht Sachsens Landesvorsitzender Markus Schlimbach ein paar Fragezeichen hinters Homeoffice. Denn es drohten neue Ungerechtigkeiten. Schlimbach mahnt: "Es gibt diejenigen, die Homeoffice machen können. Und es gibt diejenigen, die überhaupt nicht ins Homeoffice können. Das sind all die Produktionsberufe, all die Berufe im sozialen Bereich, wo an Menschen gearbeitet wird. Die können kein Homeoffice machen."

Bei Mercateo in Leipzig sind die Erfahrungen anders. Vorstand Ledermann erzählt, man sei sich auf Distanz sogar nähergekommen. Es sei ihm selbst so ergangen. "Ich habe in so kurzer Zeit noch nie so viele Kinder von Mitarbeitern kennengelernt. Die einfach auch mal in die Kamera winken wollen." Inzwischen können die Mitarbeiter von Mercateo wieder in ihren Büros arbeiten. Die Mehrheit aber zieht das Zuhause weiterhin vor, sagt Ledermann. Zurückgekehrt seien bislang etwa 30 bis 40 Prozent.