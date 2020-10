Anrecht auf Homeoffice Das spricht für mobiles Arbeiten – und das dagegen

Mobile Arbeit ist räumlich entgrenzte Arbeit, die an jedem beliebigen Ort und zeitlich flexibel stattfinden kann: Arbeit zu Hause, beim Kunden, unterwegs, irgendwo in der Welt. Mobil ist Arbeit auch dann, wenn nicht nur viele Dienstreisen anfallen, sondern auch der Arbeitsinhalt mobil ist, z.B. bei virtuellen Projektteams. Mobile Arbeit kann entweder an einem Ort, der vom Arbeitnehmer selbst gewählt wird oder an einem fest mit dem Arbeitgeber vereinbarten Ort (z.B. Homeoffice) erbracht werden. Mobile Arbeit setzt die Nutzung mobiler Endgeräte voraus. Vom Grundsatz her erfolgt mobile Arbeit außerhalb von definierten und geregelten Arbeitsumgebungen. Sie ist daher auch nicht Gegenstand der Arbeitsstättenverordnung. Dennoch gilt das Arbeitsschutz- und auch das Arbeitszeitgesetz.



Das "Corona-Homeoffice" ist meist kein "Telearbeitsplatz"



Mobile Arbeit unterscheidet sich von der Telearbeit, die ortsgebunden erfolgt. Diese Unterscheidung ist vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie relevant. Im Fall des derzeit typischen Homeoffice gibt es keinen vom Arbeitgeber fest eingerichteten Bildschirmarbeitsplatz. Vielmehr werden die Beschäftigten relativ spontan mit dem Laptop in der Hand nach Hause geschickt und müssen dort aus Platzmangel nicht selten am Küchentisch arbeiten.Dieses Szenario entspricht in der Regel keinem Telearbeitsplatz laut der Arbeitsstättenverordnung. Aus einem solchen vorübergehenden Homeoffice kann mit der Zeit aber durchaus ein fest eingerichteter und entsprechend regulierter Telearbeitsplatz werden.