Homeschooling Kinder – die Verlierer der Krise?

Bianka Wontroba aus Gera geht es zum Beispiel so. Sie ist alleinerziehend und hat drei Kinder. Und nur einen Laptop. In Zeiten von Corona und Homeschooling wird das zum Problem. Auch das Drucken der Arbeits- und Aufgabenblätter für die Kinder ist im Falle der Familie Wontroba schwierig. Derzeit muss kariertes Papier herhalten, da alle Reserven an weißem Papier aufgebraucht sind.

Vor sieben Jahren flüchtete Familie Khazndar aus dem syrischen Homs nach Deutschland. Hier wohnt die 19-jährige Sara mit ihren Eltern und fünf Geschwistern in einer Wohnung in Leipzig.

Ohne Präsenzunterricht lösen die Kinder ihre Aufgaben mit Hilfe des Internets. Auch bei ihnen, wie bei Familie Wontroba, gibt es das gleiche Problem: Für die ganze Familie gibt es nur einen Laptop. Ruhig und konzentriert an den Aufgaben arbeiten ist in der vollen Wohnung ebenfalls schwer.

Sara, die bald Prüfungen hat, macht sich wegen der Situation viele Sorgen um ihre Zukunft: "Ich mache mir Sorgen, wenn ich meinen Abschluss nicht schaffe, dann darf ich mich nicht am beruflichen Gymnasium bewerben und wenn ich mich nicht am Gymnasium bewerben kann, dann kann ich mein Abitur nicht machen. Und das Abitur ist mein Traum."

Der Soziologe El-Mafaalani sieht in den Sommerferien dieses Jahres eine Chance. Er hoffe, dass die Schulministerien einen Plan machen, dass die Kinder im Sommer nicht "einfach nur rumhängen, nicht in Urlaub fahren können und keine vernünftigen Angebote stattfinden, sondern dass man Dinge dahingehend kompensiert." Für die jetzigen Probleme habe aber auch er keine Lösung: "Die Herausforderung ist so komplex, dass man die nicht mit einem Rezept nach ABC in den Griff bekommt."