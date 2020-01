KBV-Chef Andreas Gassen sagte der ARD in einer Dokumentation, die Homöopathie könne grundsätzlich nicht erstattungsfähig sein. Die Spielregeln müssten für alle gleich sein. Solange die Homöopathie ihren Nutzen nicht beweisen könne - und das sei seit 150 Jahren so - habe sie in der Erstattungslandschaft nichts verloren. Das gelte sowohl für verordnete Therapeutik als auch ärztliche Leistungen, die in dem Zusammenhang erbracht würden.



BÄK-Vizepräsidentin Heidrun Gitter forderte, die Zusatzbezeichnung "Homöopathie" abzuschaffen. Sie nannte es eine befremdliche Schieflage, dass ein Arzt mit dieser Zusatzbezeichnung mehr als doppelt so viel abrechnen könne wie der Hausarzt für dieselbe Leistung. Gitter sagte, wer Homöopathie wünsche, solle diese privat bezahlen.