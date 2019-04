Ein kalifornisches Ehepaar, das seine 13 Kinder jahrelang gefangen gehalten hat, ist zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. US-Medienberichten zufolge wurden die 50-jährige Mutter und ihr 57 Jahrer alter Mann wegen Folter, schwerer Misshandlung und Vernachlässigung ihrer Kinder schuldig gesprochen. Das Strafmaß lautete 25 Jahre bis lebenslang. Zu einer lebenslangen Haft verurteilte Straftäter können in den USA nur freikommen, wenn der Präsident höchstpersönlich eine Begnadigung ausspricht oder die Strafe verkürzt.

Die Vorfälle in dem Haus der Familie in der Stadt Perris südöstlich von Los Angeles waren im Januar 2018 ans Licht gekommen. Einer 17 Jahre alten Tochter war damals die Flucht gelungen. Das Mädchen alarmierte über ein Handy die Polizei. Ihre Flucht hatte sie laut den Ermittlern zwei Jahre lang geplant.

Medienvertreter vor dem sogenannten Horrorhaus in Perris. Bildrechte: dpa

Manche Geschwister im Alter zwischen seinerzeit zwei und 29 Jahren waren mit Vorhängeschlössern an ihre Betten gekettet. Sie waren stark unterernährt. Medien sprachen von einem "Horrorhaus". Ihnen sei nicht erlaubt worden, öfter als ein einziges Mal im Jahr zu duschen. Arztbesuche seien ihnen verboten gewesen. Oft hätten sie nicht einmal auf die Toilette gehen können, weil die Eltern ihnen die Fesseln nicht hätten abnehmen wollen.



Seit ihrer Befreiung befinden sich die Geschwister in der Obhut von Kinderbetreuungsdiensten. In den Gerichtsanhörungen sagten einige von ihnen, dass sie ihre Eltern weiterhin liebten.