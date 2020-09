Studienplatzvergabe "Hochschulstart.de" für mehrere Tage nicht erreichbar

Konstantin Willkommen vom Fachschaftsrat Medizin und Zahnmedizin an der TU Dresden sieht den Ausfall dennoch kritisch. Denn mit technischen Problemen hatte auch schon das alte Hochschulstart-Portal zu kämpfen.

Fachschaftsrat Medizin und Zahnmedizin an der TU Dresden

Eine Bewerbung auf einen zentral vergebenen Studiengang sei ein sensibles Thema. Es sei auch in Dresden so, dass es ein Vielfaches an Bewerbern auf einen einzelnen Platz gebe. Da gehe es dann um alles, schätzt Willkommen ein. Dass Bewerberinnen und Bewerber dann Sorge hätten, dass bei technischen Problemen mit ihrer Bewerbung etwas schief laufen könnte, sei verständlich.