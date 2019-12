Die frühere Hürden-Olympiasiegerin Karin Balzer ist tot. Wie der Leichtathletik-Weltverband und der europäische Verband am Mittwoch auf ihren Webseiten mitteilten, starb die gebürtige Magdeburgerin bereits am Dienstag im Alter von 81 Jahren.

Karin Balzer im Jahr 2000 als Trainerin beim TuS Jena. Bildrechte: IMAGO

Balzer gewann 1964 bei dem Olympischen Spielen in Tokio für die DDR Gold über 80 Meter Hürden. 1968 in Mexiko war sie Fahnenträgerin der DDR. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München holte Balzer die Bronzemedaille über 100 Meter Hürden. Außerdem gewann sie dreimal EM-Gold unter freiem Himmel (1966, 1969, 1971) und sogar fünfmal in Folge in der Halle (1967 bis 1971).