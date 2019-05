Wenn Christine Eyle von der Bergwelt erzählt, leuchten ihre Augen. Die junge Leipzigerin hat mit zwei Jahren ihren ersten Gipfel erklommen, trat mit acht Jahren mit ihren Eltern dem Deutschen Alpenverein bei und arbeitete dort die vergangenen zwölf Jahre als Jugendreferentin.

Christine Eyle sagt: "Die Faszination ist das Draußensein in der Natur, auch gerne ohne Hütte einfach draußen schlafen in der Boofe, dann wacht man früh auf mit dem Sonnenaufgang, und dann geht man klettern, einfach so dieses ganz Nahe an der Natur, an dem Felsen, und dieses Gipfelerlebnis, dann oben zu sitzen und die Aussicht zu genießen, das ist immer wieder schön."

Mitgliederzahlen in Leipzig steigen

Diese oder ähnliche Empfindungen müssen wohl der Gründung des Deutschen Alpenvereins am 9. Mai 1869 in München vorangegangen sein. Und sie erklären vielleicht auch, warum diesem nur wenige Wochen später eine Sektion in Leipzig folgte. Ihr Ziel: die Berge aktiv touristisch zu erschließen – mit Hütten und Wegenetzen.

Trotz Alpenferne auch eine Erfolgsgeschichte in Leipzig. Mehr als 4.000 Mitglieder gibt es hier im DAV, erzählt Henry Balzer, bis vor Kurzem Vorsitzender der Sektion. In den letzten Jahren wuchs die Zahl der Vereinsmitglieder stetig, und zwar aus den unterschiedlichsten Beweggründen, wie Balzer erklärt: "Auf der einen Seite ist das immer noch das Bergwandern, gerade auch bei jungen Leuten, die auch viel auf Hüttentouren gehen, die sagen, Rucksack packen und dann los, eventuell noch eine Alpenüberquerung… diese Sachen sind sehr hoch im Trend und Klettern sowieso."

Jugendarbeit legt Schwerpunkt auf das Klettern

Die Sektion Leipzig betreibt dafür, wie viele andere Sektionen, auch Hütten in den Bergen, zum Beispiel in den Alpen die große Sulzenau Hütte, wo über 100 Wanderer übernachten können. Außerdem Klettergebirge in der Umgebung, aber auch Kletterhallen.

Vereinsmitglieder erhalten weltweiten Unfallschutz und Bergnotrettung per Hubschrauber, günstigere Übernachtungen in Hütten oder die Möglichkeit, Ausrüstung auszuleihen – von der Wanderkarte bis hin zum Eispickel. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Ausbildungsangeboten wie Gletscherklettern.

Beim Klettern liegt auch einer der Schwerpunkte in der Jugendarbeit des Vereins, sagt Christine Eyle: "Wir haben diese Klettergruppen, die sich ein bis zwei Mal in der Woche zum Training treffen und dann noch den Leistungssportbereich, die bis zu drei Mal die Woche das Training haben und dann auch zu Wettkämpfen fahren. Alle Klettergruppen machen mehrere Ausfahrten im Jahr ins Gebirge, deutschlandweit oder ins auch mal nähere Ausland, wo eben schöne Klettergebiete sind."

Alpenverein versucht politischen Einfluss zu nehmen

Der Ansturm auf die Kinder-Klettergruppen sei so enorm, dass man teilweise ein Jahr warten müsse, um einen Platz zu bekommen. Das spiegelt den bundesweiten Trend des DAV, dessen Mitgliederzahl mittlerweile fast 1,3 Millionen beträgt.

Die touristische Erschließung der Bergwelt bringt aber auch Verantwortung mit sich, erklärt der ehemalige Vorstand Henry Balzer. Deswegen ist der DAV seit 2005 ein Naturschutzverband und versucht politisch Einfluss zu nehmen, etwa gegen den Neubau von Skianlagen. Er veranstaltet Vorträge zu Umweltthemen und betreibt Aufforstungsprojekte.