"Dorian" fegt über Bahamas

Die Behörden des Inselstaats mit rund 400.000 Einwohnern hatten Zehntausende Anwohner aufgefordert, sich in Schutzunterkünfte oder höherliegende Gebiete zu begeben. Der Regierungschef der Bahamas, Hubert Minnis, rief alle Einwohner auf, angesichts der außergewöhnlichen Stärke des Sturms Schutz zu suchen. "Das wird uns auf die Probe stellen wie nie zuvor", zitierte ihn die örtliche Zeitung "Nassau Guardian". Und weiter:

Dies ist ein tödlicher Sturm und ein Monster-Sturm. Hubert Minnis Rgeirungschef der Bahamas

Notstand in US-Staaten

Auf dem Weg zur Küste der USA könnte sich der Sturm am Montag wieder etwas abschwächen. Dennoch bliebe er ein extrem gefährlicher Hurrikan. Die Bundesstaaten Florida, Georgia und South Carolina riefen vorsorglich den Notstand aus. Erste Küstengebiete wurden evakuiert. So wurden etwa in South Carolina 800.000 Menschen angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen. Bis Mitte der Woche drohen lebensbedrohliche Sturmfluten, heftige Regenfälle und gefährliche Winde, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum erklärte.

Schon "eine leichte Abweichung" könnte das Zentrum des Sturms in unmittelbare Küstennähe oder an Land bringen, warnten die Meteorologen. Winde können in Hurrikan-Stärke bis zu 75 Kilometer vom Zentrum des Sturms entfernt auftreten.

Behörden und Bürger bereiten sich vor

Florida mobilisierte örtlichen Medienberichten zufolge mehr als 4.000 Mitglieder der Nationalgarde. Die Behörden bereiteten Notfallvorräte wie Trinkwasser, Essensrationen und Generatoren vor. Um Evakuierungen zu erleichtern, wurde die Autobahnmaut zeitweise aufgehoben. Aus anderen Bundesstaaten sind zudem Hunderte Spezialisten angereist, die dabei helfen sollen, nach dem Sturm die Stromversorgung wiederherzustellen.

Viele Bürger nagelten Holzbretter über ihre Fenster und positionierten Sandsäcke an den Außentüren. In manchen Supermärkten gab es kaum mehr große Trinkwasserflaschen zu kaufen.