Hurrikan-Schäden Deutsche Soldaten helfen auf den Bahamas

Hurrikan "Dorian" ist auf die US-Küste getroffen, hat aber an Kraft verloren. So schwere Schäden wie auf den Bahamas werden nicht erwartet. Dort läuft ein internationaler Rettungseinsatz an, auch Marinesoldaten der Bundeswehr sind dabei.