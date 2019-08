Gerade sammelt "Dorian" über dem 29 Grad warmen Wasser des Atlantik weiter Kraft. Sein Zentrum bewegt sich langsam in Richtung der nördlichen Bahamas und soll dort Sturmfluten und bis zu 380 Millimeter Regen bringen. An die Küsten Florida könnten die Ausläufer Niederschläge von bis zu 250 Millimeter bringen. "Dorian" soll voraussichtlich am Sonntag auf die nördlichen Bahamas treffen und am Dienstag in die Nähe der US-Küste kommen.