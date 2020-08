Die US-Behörden haben in den Bundesstaaten Louisiana und Texas etwa 600.000 Menschen aufgefordert, sich vor dem "extrem gefährlichen" Hurrikan "Laura" in Sicherheit zu bringen. Das Nationale Hurrikanzentrum NHC warnte vor einer Sturmflut, die nicht zu überleben sei. Eine zwei Stockwerke hohe Wasserwand und katastrophale Zerstörungen könnten drohen.

Nach Angaben des NHC hat der Wirbelsturm durch die extrem warmen Luftmassen über dem Golf von Mexiko weiter an Kraft gewonnen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Stundenkilometern sei "Laura" nun ein Hurrikan der Stärke vier von fünf. Der Wirbelsturm dürfte am Abend (Ortszeit) die Golfküste erreichen und zuvor noch über 230 Kilometer pro Stunde schnell werden.

Das Hurrikan-Zentrum warnte, der Wirbelsturm könnte in einigen Küstenorten Louisianas Sturmfluten von sechs Meter Höhe verursachen. Ein Experte vom Nationalen Wetterdienst sprach von einer Flutwelle, die nicht zu überleben sei. Zudem könnten die Fluten Wasser bis zu 50 Kilometer weit ins Landesinnere bringen und große Schäden in den Städten anrichten. Auch mit Starkregen und Tornados sei zu rechnen.

Der Prognose zufolge sollte "Laura" am Donnerstagmorgen deutscher Zeit nahe der Grenze zwischen den Bundesstaaten Texas und Louisiana auf das US-amerikanische Festland treffen und sich erst danach abschwächen. Es bleibe wenig Zeit, Leben und Eigentum zu schützen, bevor die Pegelstände steigen und der Wind stärker wird, warnte das NHC.



"Laura" hatte erst am Wochenende in der Karibik 24 Menschen das Leben gekostet und Tausende Häuser zerstört.