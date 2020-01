Ikea-Kommode "Malm". Bildrechte: Inter IKEA Systems B.V./dpa

Die Familie des getöteten Jungen zog in den USA vor Gericht. Sie warf dem Möbelkonzern vor, von der Kippgefahr gewusst zu haben.



Die US-Verbraucherschutzbehörde machte Ikea damals für insgesamt sechs Todesfälle von Kleinkindern durch Möbel verantwortlich. Daraufhin nahm der Möbelriese dort 36 Millionen Schränke und Kommoden zurück.



Dazu gehörten auch Möbel der "Malm"-Reihe, die in anderen Ländern wie Deutschland weiterhin verkauft werden. Ikea liefert zwar Winkel mit, um Schränke und Kommoden an der Wand zu befestigen, schreibt das aber nicht vor. Das lässt in den USA Spielraum für Klagen.