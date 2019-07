Rund um die Altstadt von Zittau windet sich der Stadtring. Die zweispurige Straße ist gut ausgebaut und kann nur in eine Richtung befahren werden. Ideale Voraussetzungen für Autorennen also. Tatsächlich hatte Zittau lange Zeit Probleme mit Rasern und illegalen Autorennen. 2017 rief die Polizei sogar eine eigene Ermittlungsgruppe namens "Ringraser" ins Leben. Die Raser hätten sich beispielsweise an Tankstellen oder auf Parkplätzen getroffen, erzählt Polizeisprecher Thomas Knaup.

Seit dem Einschreiten der Polizei mit immer wiederkehrenden Fahrzeug- und Personenkontrollen [...] sind die Nächte dort deutlich ruhiger geworden. Thomas Knaup, Stabsstelle Kommunikation der Polizei Sachsen

Vergleichsweise wenig Fälle in Sachsen

Momentan gebe es sachsenweit keine extra eingerichteten Sonderkommissionen oder Ermittlungsgruppen, sagt Knaup. Das liege an den geringen Fallzahlen: In ganz Sachsen wurden 50 verbotene Kraftfahrzeugrennen seit Oktober 2017 angezeigt. Bei der Polizeidirektion Zwickau waren es sieben, in Chemnitz und Dresden jeweils neun, in Görlitz elf und in Leipzig 14. Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt, einer schwer.

"Das ist nicht wirklich viel", erklärt Polizeisprecher Knaup. "Wenn man das mit anderen Delikten wie beispielsweise Trunkenheitsfahrten oder Diebstahl vergleicht, ist klar, dass hier momentan kein Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit liegt." Zum Vergleich: In Berlin erfasste die Polizei in gut einem Jahr fast 300 illegale Autorennen. In Nordrhein-Westfalen waren es 2018 rund 470.

Zeugen sollen Raser konsequent anzeigen