Laut Leindecker würden das viele Städte melden. Man habe es auch mit Restmüll "in den Grünanlagen zu tun" und müsse erheblichen Aufwand betreiben, um die öffentlichen Flächen wieder in einen ordentlichen Zustand zu versetzen.

MDR AKTUELL hat nachgefragt – in Erfurt, Weimar, Magdeburg, Halle, Halberstadt, Dresden und Leipzig. Sie alle sprechen von einem Problem auf gleichbleibend hohem beziehungsweise sogar leicht steigendem Niveau. Den stärksten Anstieg meldet Magdeburg, dort habe sich die Zahl der Fälle seit 2015 mehr als verdoppelt: 1.000 illegale Abfallablagerungen seien der Stadt letztes Jahr gemeldet worden, hieß es auf Nachfrage.

Die Städte und Kommunen kostet die Beseitigung eine Menge Geld: So entstanden in Halle letztes Jahr Kosten von 120.000 Euro, in Dresden sogar 200.000 Euro – Spitzenreiter ist Leipzig mit 286.000 Euro. Für ganz Sachsen verzeichnete das Umweltministerium im Jahr 2018 Kosten von insgesamt 1,1 Millionen Euro für die Beseitigung von illegalem Müll.