Ermittler haben einen illegalen Online-Marktplatz im sogenannten Darknet dicht gemacht. Wie das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Franktfurt/Main mitteilten, wurden bereits Ende April drei Tatverdächtige festgenommen. Sie sitzen inzwischen in Untersuchungshaft

Bei Durchsuchungen der Wohnungen der Tatverdächtigen stellten Polizei und Staatsanwaltschaft Bargeld in Höhe von mehr als einer halben Million Euro sowie Kryptowährung in sechsstelliger Höhe sicher. Zudem wurden teure Fahrzeuge, Computer und Datenträger beschlagnahmt.

An den Ermittlungen waren auch Behörden aus den USA beteiligt. So wurden in Los Angeles zwei Anbieter von Betäubungsmitteln festgenommen, die ihre Waren über den Marktplatz verkauft hatten.