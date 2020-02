Masern-Impfpflicht Die Impfpflicht gilt ab dem 1. März. Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtungen betreuten Kinder nicht impfen lassen, droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 2.500 Euro – für Schüler und Personal, die bereits an der jeweiligen Schulen sind, gibt es aber Übergangsfristen. Auch gegen Kindertagesstätten kann ein Bußgeld ergehen, wenn nicht geimpfte Kinder betreut werden.