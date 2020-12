Die neue britische Variante wurde zum ersten Mal am 20. September in Kent nachgewiesen, also vor etwa drei Monaten. Obwohl diese Variante bislang noch nicht in Deutschland gefunden wurde, ist durchaus denkbar, dass diese Variante sich in der Zwischenzeit stellenweise unbemerkt verbreitet hat. So wurde sie inzwischen zum Beispiel auch in Italien und den Niederlanden nachgewiesen. Den besten Schutz bieten die bekannten Vorsichtsmaßnahmen: Maske tragen, Abstand halten, regelmäßiges Händewaschen und soziale Kontakte möglichst einschränken.