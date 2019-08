An der Universität Zürich haben Forscher nach eigenen Angaben einen Impfstoff gegen Katzenhaar-Allergie entwickelt. Der Immunologe Martin Bachmann sagte dem Deutschlandfunk, das Mittel werde den Tieren und nicht den Menschen verabreicht. Es sei an 70 Katzen getestet worden. Bei den Besitzern hätten sich daraufhin die allergischen Symptome verringert.

Im Gegensatz zur Bezeichnung der Allergie reagieren manche Menschen nicht auf die Haare, sondern auf ein körpereigenes Protein der Katze namens "Fel d 1". Das kommt hauptsächlich im Speichel vor. Wenn sich die Katze dann mit der Zunge putze, gelange das Allergen aus dem Speichel auf die Haare und somit nach draußen, so Bachmann. Dort setze der Impfstoff an. Ähnlich wie bei einer Grippeschutzimpfung würden im Körper der Katze Antikörper gegen das Allergen gebildet. Diese würden das Allergen dann binden, so dass es gar nicht mehr aus der Katze herauskommen könne.