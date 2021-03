Coronaschutzimpfungen So funktioniert das sächsische Impfportal

"Aufgrund der vielen Anfragen befinden Sie sich aktuell in der Warteschlange. Sie werden automatisch weitergeleitet, sobald Kapazitäten frei werden. Wir bitten um ein paar Minuten Geduld" – diese Anzeige dürften tausende Sachsen in den vergangenen Tagen gesehen haben, beim Versuch im Internet, auf dem Impfportal des DRK einen Termin zu ergattern. An der Technik liegt es offenbar nicht. Sachsens Chef des Deutschen Roten Kreuzes, Rüdiger Unger, sagt: "Die Server sind nicht in die Knie gegangen."