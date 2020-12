Mitteldeutschland Fortschritte bei Corona-Impfzentren

Die Errichtung von Corona-Impfzentren in Mitteldeutschland kommt voran. Die Kassenärtzliche Vereinigung in Thüringen teilte MDR AKTUELL mit, die Impfzentren würden wie geplant bis zu 15. Dezember stehen. Als Mitarbeiter werde man Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung und deren Personal einsetzen. Auch in Sachsen-Anhalt ist man zuversichtlich.