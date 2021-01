Coronavirus Anmeldung für Impfzentren in Mitteldeutschland stockt

Die Impfzentren gehen in Mitteldeutschland nach und nach an den Start. In Sachsen-Anhalt haben sie seit Montag geöffnet. Thüringen folgt am Mittwoch. Wenn Sie über 80 Jahre alt sind, zu einer Risikogruppe oder zum medizinischen Personal gehören, können Sie sich also impfen lassen. Doch ohne Termin geht nichts – und dieser ist nicht einfach zu bekommen. Ein Selbstversuch: